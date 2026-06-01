Дуран впервые прокомментировал уход из «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о досрочном завершении аренды в петербургском клубе.

«У меня была небольшая проблема, связанная с семьей. Они позволили мне уйти, чтобы я мог разобраться с этим. Мы стали чемпионами, поэтому пребывание там было коротким, но удачным.

Я был в аренде, и мы с моим агентом рассматриваем варианты, чтобы все сложилось наилучшим образом. Мне многое нравится, но я предпочитаю молчать, потому что, думаю, сейчас много разговоров и спекуляций. И не в хорошем смысле, эти спекуляции вредят», – заявил Дуран.