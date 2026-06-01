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Дуран впервые прокомментировал уход из «Зенита»

1 июня, 16:55
3

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о досрочном завершении аренды в петербургском клубе.

«У меня была небольшая проблема, связанная с семьей. Они позволили мне уйти, чтобы я мог разобраться с этим. Мы стали чемпионами, поэтому пребывание там было коротким, но удачным.

Я был в аренде, и мы с моим агентом рассматриваем варианты, чтобы все сложилось наилучшим образом. Мне многое нравится, но я предпочитаю молчать, потому что, думаю, сейчас много разговоров и спекуляций. И не в хорошем смысле, эти спекуляции вредят», – заявил Дуран.

  • «Зенит» арендовал форварда у «Аль-Насра» в феврале.
  • В составе сине-бело-голубых он забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.

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Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (3)
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Бумбраш
1780322534
Какие уж спекуляции то...токмо белая зависть,так смачно зинку выдоил,не каждый так сможет.. ещё и бухнуть умудрялся..красавчеГ,хоть и уголёк
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Garrincha58
1780331147
Это самый удачный в ковычках конечно развод Зенита
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Kosi4ek
1780333935
Легенда Зенита!!! Его будет не хватать!!! Полностью отдавал себя на поле, когда давали ему шанс!!! Единственный кто не мазал левые пенки!!!
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