Защитник «Црвены Звезды» Наиром Тикнизяном интересуются клубы РПЛ и Европы. Об этом сообщил агент армянского футболиста Александр Клюев.

– Были новости, что Тикнизян может вернуться в РПЛ. Также писали, что из Европы клубы активно интересуются Наиром. Что из этого правда?

– Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет попасть в групповой этап турнира с «Црвеной».