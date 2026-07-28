Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тикнизян может вернуться в РПЛ

28 июля, 20:00
2

Защитник «Црвены Звезды» Наиром Тикнизяном интересуются клубы РПЛ и Европы. Об этом сообщил агент армянского футболиста Александр Клюев.

– Были новости, что Тикнизян может вернуться в РПЛ. Также писали, что из Европы клубы активно интересуются Наиром. Что из этого правда?

– Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет попасть в групповой этап турнира с «Црвеной».

  • Рыночная стоимость Тикнизяна – 7 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 в активе фулбека «Црвены Звезды» 1 забитый мяч и 7 результативных передач в 47 играх.

Еще по теме:
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ 1
Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб 2
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба 4
Источник: «Матч ТВ»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Тикнизян Наир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1785262454
Рыночная стоимость Тикнизяна – 7 миллионов евро??? Думаю, сейчас он не стоит и 7 баранов.
Ответить
Александр-Балашов-google
1785285178
Ну насчёт семи лямов это они конечно загнули.Он же не в чемпионате Испании или АПЛ играет, а в чемпионате где нет для его клуба конкурентов.С чего так ценник взлетел?
Ответить
Главные новости
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
4
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
4
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
42
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
3 сентября
3
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
3 сентября
Заявление ЦСКА о травме Гайича
2 сентября
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
1 сентября
4
Российский воспитанник «Краснодара» перешел в сербский клуб
1 сентября
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
18 августа
5
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
13 августа
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
13 августа
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
13 августа
2
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
12 августа
1
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
8 августа
ФотоКлуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Тикнизян может вернуться в РПЛ
28 июля
2
Тренер «Акрона» отреагировал на 0:5 от «Зенита»
25 июля
4
Стало известно, сыграет ли Бабич против «Зенита»
9 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+