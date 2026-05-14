44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о проигранном Андреем Аршавиным споре.

«Не успел снять контент года. Аршавин проиграл спор Бородину и кувыркнулся на асфальте! Эти двое устроили лютый спор после студии, когда уселись смотреть «Зенит» – «Сочи» (2:1). Аршавин ржал над центрфорвардом сочинцев Захаром Федоровым: «Ни принять, ни отдать, ни забить, кого вы там у себя нападающим взяли, эй!».

Экс-тренер сочинцев Бородин завелся: «А если забьет вам сегодня?! Кувыркнешься на улице?!».

Пока мы ржали и охреневали от гола Захара, Андрей пулей вылетел на улицу и реально кувыркнулся, я телефон не успел включить. Легенда. По-мужски», – написал Шнякин.