44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о проигранном Андреем Аршавиным споре.
«Не успел снять контент года. Аршавин проиграл спор Бородину и кувыркнулся на асфальте! Эти двое устроили лютый спор после студии, когда уселись смотреть «Зенит» – «Сочи» (2:1). Аршавин ржал над центрфорвардом сочинцев Захаром Федоровым: «Ни принять, ни отдать, ни забить, кого вы там у себя нападающим взяли, эй!».
Экс-тренер сочинцев Бородин завелся: «А если забьет вам сегодня?! Кувыркнешься на улице?!».
Пока мы ржали и охреневали от гола Захара, Андрей пулей вылетел на улицу и реально кувыркнулся, я телефон не успел включить. Легенда. По-мужски», – написал Шнякин.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина