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  • «Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону

«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону

14 мая, 16:01
29

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам перед матчем 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Футбольный клуб «Зенит» убедительно просит болельщиков воздержаться от проведения массовых шествий, любых противоправных действий и использования пиротехнических изделий.

Мы призываем максимально громко и ярко поддерживать команду на трибунах «Ростов Арены». Именно вы – двенадцатый игрок нашей команды. Давайте общими усилиями поможем создать праздничную атмосферу в этот важный день.

Ждем вас на трибунах в сине-бело-голубых цветах!» – написали петербуржцы.

  • Матч «Ростов»«Зенит» пройдет 17 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы гарантированно станут чемпионами, если победят или сыграют вничью.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (29)
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СильныйМозг
1778764350
Комментарий скрыт модератором
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Good_win_ФКСМ
1778764372
.... бо.мжит убедительно просит болельщиков воздержаться от проведения массовых шествий, любых противоправных действий... Еще бы, донские казаки - нормальные люди с традиционной ориентацией, на корню пресекут любые лгбт-проявления и радужные шествия))) всех заднеприводных нагайками отхлещут прилюдно))))
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Айболид
1778765302
Чё за бредятина . "Виража" там не будет - "фануйди" как никак . А миллеровские 500рублёвики - искуственно созданное ,подшефное "предприятие" ГП , без команды сверху даже вякнуть не могут . Кузьмичи-фан айдишники поедут конечно , но это будут разрозненные группы случайных собутыльников . Начудить по синей дыне могут ( после матча особливо ) ,но ни о какой организованности речи тут не идёт .
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ПалкоВводецъ007
1778766278
Зенитовские болельщики не сви ньи! Это те, куда не приедут везде насвинячат. Антинародные одним словом. Гыгыгы
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crf57
1778769574
Пусть у себя в Питере празднуют! В РОСТОВЕ не позволим выпендриваться,на корню будем пресекать хулиганство.
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Номэд
1778772589
Это "культурное" быдло дальше ленинградской области не стоит выпускать.
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Дубина
1778772948
Кофешку дальше питера выпускать нельзя - дикари...
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Павелий
1778798657
Футбольный клуб «Зенит» убедительно просит болельщиков воздержаться от традиционного проноса файеров в заднем проходе на стадион.
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Oldtrafford83
1778822540
Ростов-на-Дону дружелюбный город если хорошо себя вести!!!
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