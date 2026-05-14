«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам перед матчем 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Футбольный клуб «Зенит» убедительно просит болельщиков воздержаться от проведения массовых шествий, любых противоправных действий и использования пиротехнических изделий.

Мы призываем максимально громко и ярко поддерживать команду на трибунах «Ростов Арены». Именно вы – двенадцатый игрок нашей команды. Давайте общими усилиями поможем создать праздничную атмосферу в этот важный день.

Ждем вас на трибунах в сине-бело-голубых цветах!» – написали петербуржцы.