  • Генич высказался о возможном увольнении Мусаева из «Краснодара»

Генич высказался о возможном увольнении Мусаева из «Краснодара»

Вчера, 12:11
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич уверен, что Мурад Мусаев останется на посту главного тренера «Краснодара».

– Мурад Мусаев здорово работает с командой. Ждать изменений на тренерском мостике «Краснодара» точно не стоит?

– Увольнения точно не будет, вопрос даже не стоит так. Мурад Олегович проводит блестящую работу, он заметно вырос, возмужал, стал гораздо опытнее в своих решениях, словах, он очень сдержанно ведет себя на интервью и говорит по делу на пресс‑конференциях.

Могу лишь допустить слова Мусаева, что за последние два года эта работа забрала так много сил и эмоций, что ему нужна передышка. Но, мне кажется, подобного не будет. И строительство нового «Краснодара» ему может быть интересно.

  • Мусаев возглавляет «Краснодар» с марта 2024 года.
  • В прошлом сезоне клуб впервые в истории выиграл РПЛ.
  • В этом сезоне «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Генич Константин
sochi-2013
1778752097
Кто-то сомневался?
rash1959
1778752557
"ему нужна передышка", где то в фнл, вместе с сочи
SLADE2019
1778753295
В следующем сезоне, как минимум достойных дублеров для Сперцяна и для Кордобы надо искать. Другие позиции надо укреплять. Вот и посмотрим, возмужал Мусаев или нет?
NewLife
1778755027
Подсказываю следующий похожий заголовок мастерам бомбардира. Спросите у гнидыча, что он скажет о возможном назначении Саши Мостового тренером в синит)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778769471
Мусаев как раз в поведении стал себя вести хуже,стал жаловаться на все,плачется.Раньше молчал. Все новички,которые пришли,особо не заиграли,старый костяк уже сократился до того,что на замену некому выйти.Получается новых он не в состоянии ввести в состав. Увольнять и правда его не за что,в призерах.Это только в Динамо могли уволить Личку за медали и борьбу за чемпионство.
  • Читайте нас: 