Генич высказался о возможном увольнении Мусаева из «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич уверен, что Мурад Мусаев останется на посту главного тренера «Краснодара».

– Мурад Мусаев здорово работает с командой. Ждать изменений на тренерском мостике «Краснодара» точно не стоит?

– Увольнения точно не будет, вопрос даже не стоит так. Мурад Олегович проводит блестящую работу, он заметно вырос, возмужал, стал гораздо опытнее в своих решениях, словах, он очень сдержанно ведет себя на интервью и говорит по делу на пресс‑конференциях.

Могу лишь допустить слова Мусаева, что за последние два года эта работа забрала так много сил и эмоций, что ему нужна передышка. Но, мне кажется, подобного не будет. И строительство нового «Краснодара» ему может быть интересно.