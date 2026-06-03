Легионер «Краснодара» думает об уходе из-за проблем с образованием сына

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подтвердил, что правый защитник Джованни Гонсалес может покинуть команду по личным причинам.

– Гонсалес ещe зимой выражал желание уйти. Ситуация изменилась?

– У Джованни тоже ещe год контракта. Он большой профессионал и провeл очень хорошую весну. Тот объeм скоростной работы, который он выдаeт каждый матч, – это уровень лучших команд топ-лиг.

Самого Гонсалеса всe устраивает в «Краснодаре». Единственное, что беспокоит его семью – это возможности для образования старшего сына. В Краснодаре есть трудности с обучением на испанском языке.