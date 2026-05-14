Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес

Журналистка, блогер Надежда Стрелец получила критику после интервью с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Зачем Стрелец берет интервью у Карпина с уровнем подготовки «Греция чемпион мира»?!» – пожаловался футбольный деятель Тимур Лепсая.
- Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
- На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
- Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая