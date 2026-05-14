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  • Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес

Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес

14 мая, 16:45
1

Журналистка, блогер Надежда Стрелец получила критику после интервью с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Зачем Стрелец берет интервью у Карпина с уровнем подготовки «Греция чемпион мира»?!» – пожаловался футбольный деятель Тимур Лепсая.

  • Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
  • На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
  • Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.

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Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (1)
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Garrincha58
1778775279
Может ему в Сочи пойти тренировать глядишь и трофей появится, как победитель Первой лиги, но этот трофей выиграть ещё сложней, чем выиграть РПЛ
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