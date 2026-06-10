Пост жены Карпина по случаю годовщины свадьбы

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала пост по случаю девятой годовщины свадьбы.

«9 лет назад мы сказали друг другу «да» . За это время мы выросли вместе, многому научились друг у друга и построили самое главное – нашу семью.

За 9 лет наша семья стала больше, а совсем скоро станет еще больше. Считаю, что темп у нас отличный.

Спасибо тебе за поддержку, надежность, чувство юмора и за то, что рядом с тобой я всегда чувствую себя дома. И неважно, где именно этот дом находится сегодня.

С годовщиной нас. Люблю тебя», – написала Дарья в соцсети.

В семье Валерия Карпина вскоре должен родиться мальчик.

Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.

У пары две общих дочери.

Фото: соцсети Дарьи Карпиной