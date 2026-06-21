Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов анонсировал переговоры с нападающим Александром Кокориным.

«С Сашей я еще не разговаривал, никаких контактов не было. Думаю, мы с ним свяжемся и поговорим.

Все возможно, но такой переход вряд ли произойдет. Не исключаем, что Кокорин может пополнить команду. Я в футболе уже ничего не исключаю», – сказал Газизов.