Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов анонсировал переговоры с нападающим Александром Кокориным.
«С Сашей я еще не разговаривал, никаких контактов не было. Думаю, мы с ним свяжемся и поговорим.
Все возможно, но такой переход вряд ли произойдет. Не исключаем, что Кокорин может пополнить команду. Я в футболе уже ничего не исключаю», – сказал Газизов.
- 35-летний форвард ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
- Кокорин не играл в РПЛ с января 2021 года.
- Газизов уже осуществлял трансфер Кокорина – в «Спартак» в 2020 году.
Источник: «Советский спорт»