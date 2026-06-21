«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перейдет в «Локомотив».

«Коваленко близок к переходу в «Локо»: это будет аренда с правом выкупа», – написал источник.

Другим претендентом на бывшего футболиста «Зенита» был «Краснодар».

«Локомотив» также подписывает другого полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Генеральный директор «Локомотива» – Борис Ротенберг, а «Сочи» владеет его отец Борис.