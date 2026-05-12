Агент Батракова исключил 2 лиги из топ-5 для трансфера игрока

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова сказал, что игрок точно не перейдет из РПЛ в АПЛ и Бундеслигу.

– Владимир Бут говорил, что немецкие клубы наотрез отказываются иметь какие‑либо контакты не только с российскими клубами, но и игроками. То есть переход Батракова в Бундеслигу можно сразу исключать?

– Это позиция их федерации футбола по отношению к россиянам. Переход Алексея в Бундеслигу и английскую Премьер‑лигу исключен. На сегодняшний день они к нам именно так относятся, и это даже не только по отношению к российским клубам, а просто к нации.

– Вы говорили, что отступные у Алексея для иностранных клубов – 20 миллионов евро. А во сколько сейчас оцените его стоимость?

– Бесценно [улыбается].