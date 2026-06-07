Игрок сборной России объяснил, почему отказался фотографироваться с Салахом

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался о майском матче с Египтом (0:1).

– Фото с Салахом я не сделал, мне это не интересно.

– В целом, как можете оценить игру сборной России против Египта?

– Наверное, мы сыграли не так, как просил наш тренерский штаб. Думаю, от большого желания проявить себя на фоне такого соперника у нас были вынужденные ошибки. Приходилось бегать много без мяча.

– Ощущалось, что это команда уровня чемпионата мира?

– Ну, они ребята сыгранные, там восемь человек играют в одной команде, и в сборной они давно вместе. Это сказывается. Посмотрим, как они выступят на мундиале.