Игрок сборной России объяснил, почему отказался фотографироваться с Салахом

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался о майском матче с Египтом (0:1).
– Фото с Салахом я не сделал, мне это не интересно.
– В целом, как можете оценить игру сборной России против Египта?
– Наверное, мы сыграли не так, как просил наш тренерский штаб. Думаю, от большого желания проявить себя на фоне такого соперника у нас были вынужденные ошибки. Приходилось бегать много без мяча.
– Ощущалось, что это команда уровня чемпионата мира?
– Ну, они ребята сыгранные, там восемь человек играют в одной команде, и в сборной они давно вместе. Это сказывается. Посмотрим, как они выступят на мундиале.
- В пятницу россияне разгромили сборную Буркина-Фасо – 3:0.
- На прошлой неделе команда Валерия Карпина уступила Египту – 0:1.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
Источник: «РБ Спорт»