Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)

Сборная Хорватии обыграла Словению в товарищеском матче – 2:1.
Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе. Главным арбитром выступил венгр Бенке Чонка.
Счет на 51-й минуте открыл полузащитник хорватов Лука Модрич. На 83-й минуте нападающий словенцев Андраж Шпорар восстановил равенство. Победный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
Хорватия продолжает подготовку к чемпионату мира – 2026, где сыграет в группе L с Англией, Панамой и Ганой. Ранее в 2026 году хорваты провели еще три товарищеских матча: уступили Бельгии (0:2) и Бразилии (1:3), а также обыграли Колумбию (2:1).
Словения не попала на ЧМ-2026, заняв третье место в отборочной группе B после Швейцарии и Швеции.
Товарищеские матчи. Сборные.
Хорватия - Словения - 2:1 (0:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Модрич, 51; 1:1 - А. Шпорар, 83; 2:1 - М. Пашалич, 90+3.
Источник: «Бомбардир»