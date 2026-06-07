Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)

Сборная Хорватии обыграла Словению в товарищеском матче – 2:1.

Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе. Главным арбитром выступил венгр Бенке Чонка.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник хорватов Лука Модрич. На 83-й минуте нападающий словенцев Андраж Шпорар восстановил равенство. Победный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Хорватия продолжает подготовку к чемпионату мира – 2026, где сыграет в группе L с Англией, Панамой и Ганой. Ранее в 2026 году хорваты провели еще три товарищеских матча: уступили Бельгии (0:2) и Бразилии (1:3), а также обыграли Колумбию (2:1).

Словения не попала на ЧМ-2026, заняв третье место в отборочной группе B после Швейцарии и Швеции.