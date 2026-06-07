Решение «Динамо» по Нгамале

«Динамо» предложило новый контракт полузащитнику Муми Нгамале.
Генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров рассказал об этом. Действующее соглашение с 31-летним камерунцем рассчитано до конца июня 2026 года.
«По нему аналогичная ситуация той, что и с Андреем Луневым. Сделали предложение и ждем решение со стороны игрока», – сказал Пивоваров.
- В сезоне-2025/26 Нгамале провeл 21 матч в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
- «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице.
- Нгамале в Москве с 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»