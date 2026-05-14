Трое представителей РПЛ включены в расширенный состав Колумбии на ЧМ-2026

Сборная Колумбии опубликовала в соцсетях расширенный список игроков на чемпионат мира-2026.
Вратари: Альдаир Кинтана («Индепендьенте»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»), Андрес Москера («Индепендьенте Санта-Фе»), Камило Варгас («Атлас»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»).
Защитники: Альваро Ангуло («Пумас»), Андрес Роман («Атлетико Насьональ»), Карлос Куэста («Васко да Гама»), Кристиан Борха («Америка»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Дейвер Мачадо («Нант»), Эдьер Окампо («Ванкувер Уайткэпс»), Эдвин Сетре («Эстудиантес де Ла Плата»), Джоан Романья («Сан-Лоренсо»), Джон Лукуми («Болонья»), Хоан Мохика («Мальорка»), Хуан Кабаль («Ювентус»), Хуниор Алексис Эрнандес («Депортес Толима»), Кевин Мьер («Крус Асуль»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Йерри Мина («Кальяри»), Йерсон Москера («Вулверхэмптон»).
Полузащитники: Густаво Пуэрта («Расинг»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Джон Солис («Бирмингем Сити»), Йохан Рохас («Васко да Гама»), Хордан Баррера («Ботафого»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Хуан Камило Портилья («Атлетико Паранаэнсе»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хуан Куадрадо («Пиза»), Хуан Ренгифо («Атлетико Насьонал»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Нельсон Деосса («Бетис»), Ричард Риос («Бенфика»), Себастьян Гомес («Коритиба»), Вильмар Барриос («Зенит»), Ясер Асприлья («Галатасарай»).
Нападающие: Карлос Гомес («Васко да Гама»), Джон Арьяс («Палмейрас»), Джон Кордоба («Краснодар»), Джон Дуран («Зенит»), Хоан Карбонеро («Интернасьонал»), Стивен Мендоса («Атлетико Паранаэнсе»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»), Кевин Виверос («Атлетико Паранаэнсе»), Луис Диас («Бавария»), Луис Суарес («Спортинг»), Нейсер Вильярреаль («Крузейро»), Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал»), Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия»).