Сборную Кюрасао Адвоката проводили на ЧМ-2026 молитвенным пением

Дебютант чемпионата мира-2026 сборная Кюрасао отправилась на турнир.
Перед отправкой футболисты поучаствовали в молитвенном пении. В нем были задействованы и болельщики.
- 78-летний тренер Дик Адвокат впервые вывел Кюрасао на ЧМ. Ранее нидерландец приводил «Зенит» к Кубку и Суперкубку УЕФА.
- В группе ЧМ-2026 команда из КОНКАКАФ сыграет с Германией, Кот-д’Ивуаром и Эквадором. Первый соперник – немцы, становившиеся победителем чемпионата мира.
- Турнир стартует 11 июня. Он впервые пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Также впервые на турнире поучаствуют 48 команд. Раньше на групповом этапе было 32 сборные.
Источник: «Бомбардир»