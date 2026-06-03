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  • Сборную Кюрасао Адвоката проводили на ЧМ-2026 молитвенным пением

Сборную Кюрасао Адвоката проводили на ЧМ-2026 молитвенным пением

Вчера, 21:21
2

Дебютант чемпионата мира-2026 сборная Кюрасао отправилась на турнир.

Перед отправкой футболисты поучаствовали в молитвенном пении. В нем были задействованы и болельщики.

  • 78-летний тренер Дик Адвокат впервые вывел Кюрасао на ЧМ. Ранее нидерландец приводил «Зенит» к Кубку и Суперкубку УЕФА.
  • В группе ЧМ-2026 команда из КОНКАКАФ сыграет с Германией, Кот-д’Ивуаром и Эквадором. Первый соперник – немцы, становившиеся победителем чемпионата мира.
  • Турнир стартует 11 июня. Он впервые пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Также впервые на турнире поучаствуют 48 команд. Раньше на групповом этапе было 32 сборные.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Нидерланды. Эредивизие Кюрасао Адвокат Дик
Комментарии (2)
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...уефан
1780511445
...в смысле? Уже отпели?...
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