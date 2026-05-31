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  • 41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии

41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии

31 мая, 13:35
3

Экс-игрок сборной США Тейлор Туэллмен заметил, что сборная Португалии без Криштиану Роналду смотрится лучше.

«Сейчас в сборной Португалии лучшая команда, которая когда-либо была у Роналду.

На мой взгляд, Португалия играет на своем лучшем уровне, когда Криштиану нет на поле», – сказал американец, чьи слова приводит Get Up ESPN в социальной сети X.

  • Для Роналду чемпионат мира-2026 будет шестым в карьере. Лучшее достижение – четвертое место в 2006 году в Германии. В 2016 году у Португалии с Криштиану получилось выиграть Евро.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части турнира можно посмотреть здесь.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Hector вернулся
1780228755
Пусть американка смотрит в сторону своей сборной и уличает кто им мешает что то выиграть.
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DOOMSDAY
1780229566
Да ещё после ЧМ-2018 португальские болельщики призывали Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной
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TOMSON
1780235965
Лет 5 так точно. Ему бы на второй план уйти в разряд джокеров. А нет, он хочет примой быть..
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