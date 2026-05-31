41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии

Экс-игрок сборной США Тейлор Туэллмен заметил, что сборная Португалии без Криштиану Роналду смотрится лучше.
«Сейчас в сборной Португалии лучшая команда, которая когда-либо была у Роналду.
На мой взгляд, Португалия играет на своем лучшем уровне, когда Криштиану нет на поле», – сказал американец, чьи слова приводит Get Up ESPN в социальной сети X.
- Для Роналду чемпионат мира-2026 будет шестым в карьере. Лучшее достижение – четвертое место в 2006 году в Германии. В 2016 году у Португалии с Криштиану получилось выиграть Евро.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части турнира можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»