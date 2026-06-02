Роналду тремя словами описал прибытие в сборную Португалии перед ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что уже находится в расположении национальной команды.
«Начинается миссия «Мундиаль» 🇵🇹!» – написал 41-летний нападающий в соцсетях.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
- Итоговую заявку сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
- Для Роналду этот мундиаль будет шестым в карьере.
Источник: твиттер Криштиану Роналду