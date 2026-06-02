Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде

Колумбия победила Коста-Рику в товарищеском матче со счетом 3:1. Игра прошла в Боготе.
У хозяев отличились Дэвинсон Санчес, Луис Диас и Луис Суарес. У гостей голом отметился Андрей Сото.
Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба остался в запасе. Экс-полузащитник ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль отдал голевой пас на Диаса.
Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде был заменен на 77-й минуте.
В другом матче Канада победила Узбекистан со счетом 2:0. Игра прошла в Эдмонтоне.
У хозяев отличились Джонатан Осорио и Джейден Нельсон.
Колумбия и Узбекистан сыграют на ЧМ-2026 в группе K, Канада – в группе B. Сборная Коста-Рики не попала на ЧМ.
Товарищеские матчи. Сборные.
Колумбия - Коста-Рика - 3:1 (2:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Санчес, 17; 2:0 - Л. Диас, 23; 2:1 - A. Soto , 33; 3:1 - Л. Суарес, 81.
Товарищеские матчи. Сборные.
Канада - Узбекистан - 2:0 (0:0)Календарь турнира
Гол: 1:0 - Д. Осорио, 58.
Источник: «Бомбардир»