Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде

Колумбия победила Коста-Рику в товарищеском матче со счетом 3:1. Игра прошла в Боготе.

У хозяев отличились Дэвинсон Санчес, Луис Диас и Луис Суарес. У гостей голом отметился Андрей Сото.

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба остался в запасе. Экс-полузащитник ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль отдал голевой пас на Диаса.

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде был заменен на 77-й минуте.

В другом матче Канада победила Узбекистан со счетом 2:0. Игра прошла в Эдмонтоне.

У хозяев отличились Джонатан Осорио и Джейден Нельсон.

Колумбия и Узбекистан сыграют на ЧМ-2026 в группе K, Канада – в группе B. Сборная Коста-Рики не попала на ЧМ.