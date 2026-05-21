Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии

Экс-нападающий «Зенита» Джон Дуран вряд ли сыграет на предстоящем чемпионате мира.
Он попросил петербургский клуб пораньше отпустить его в Колумбию для тренировок в расположении национальной сборной.
Однако главный тренер колумбийцев Нестор Лоренцо по неизвестным причинам не разрешил Дурану заниматься с командой.
Бывшего зенитовца включили в расширенный состав сборной Колумбии, но в итоговой заявке его, вероятно, не будет.
- «Зенит» арендовал форварда у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых он забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.
- Колумбия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго
Источник: Infobae