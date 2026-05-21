Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии

Экс-нападающий «Зенита» Джон Дуран вряд ли сыграет на предстоящем чемпионате мира.

Он попросил петербургский клуб пораньше отпустить его в Колумбию для тренировок в расположении национальной сборной.

Однако главный тренер колумбийцев Нестор Лоренцо по неизвестным причинам не разрешил Дурану заниматься с командой.

Бывшего зенитовца включили в расширенный состав сборной Колумбии, но в итоговой заявке его, вероятно, не будет.