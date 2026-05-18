Соболев отпраздновал чемпионство в майке Дурана, у которого выиграл конкуренцию

Нападающий «Зенита» Александр Соболев эмоционально отпраздновал чемпионство.
Во время празднования игрок надел золотую майку Джона Дурана, у которого выиграл конкуренцию весной и который досрочно прервал аренду в «Зените».
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале, а на этой неделе футболист досрочно покинул «Зенит».
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти. Саудовский клуб покупал его у «Астон Виллы» за 77 миллионов евро.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
