«Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита»

«Зенит» вернет Венделу 50 процентов от штрафа за опоздание на зимние сборы. Об этом сообщил председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов. Бразилец должен устроить на эти деньги вечеринку.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» – сказал Зырянов в раздевалке футболистам после матча с «Ростовом».