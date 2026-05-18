  • «Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита»

«Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита»

18 мая, 14:52
15

«Зенит» вернет Венделу 50 процентов от штрафа за опоздание на зимние сборы. Об этом сообщил председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов. Бразилец должен устроить на эти деньги вечеринку.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» – сказал Зырянов в раздевалке футболистам после матча с «Ростовом».

  • Во время зимней паузы Вендел на 7 дней задержался в Бразилии по семейным делам и пропустил первый сбор команды.
  • Руководство «Зенита» оштрафовало полузащитника на 60 миллионов рублей.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Зырянов Константин
Комментарии (15)
рылы
1779105772
в тарасятнике прогнозируется пожар)
Ответить
FROLL007
1779106328
Хорошо расслабятся на 30 лямов! Гыгыгы
Ответить
Semenycch
1779106628
Вообще Вендела нужно почаще штрафовать, все равно за что, тогда он лучше играет, а штрафы потом можно возвращать.
Ответить
СильныйМозг
1779106854
Надо купить пару мешков жолудей,бромонтана и пургена. Кидать в ноги болельщикам спартака, пущай порадуются за нас, сви.ньи.
Ответить
Snek
1779107591
Вечеринка на 30 лямов? Там что будет то? Поедут в лучший ресторан Питера и будут фуа гра килограммами есть?
Ответить
Cleaner
1779108752
Зырянов, дайте эти деньги ветеранам Великой Отечественной! В детский дом перечислите! В больницу! С Т Ы Д Н О за Зенит!!!...((((((((((((((((((((((((
Ответить
k611
1779111529
С жиру бесятся...
Ответить
anatolich72
1779112106
А по телеку детям по2ляма на операции собрать не могут!!!! Уроды !!! Жрали бы свою хань по тихому.
Ответить
Дубина
1779112186
Позор!! ЗПРФ!! Липовые)
Ответить
порт
1779113015
О, завистливые тарасовские со своего свинарника повылазили.
Ответить
