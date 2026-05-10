В «Зените» назвали количество своих бразильцев, которые поедут на ЧМ-2026

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре полузащитника команды Вендела.

Кроме того, тренер обозначил количество зенитовских бразильцев, которые поедут на чемпионат мира-2026.

«Для меня Вендел – один из ведущих игроков. На этом этапе, если взять качество его футбола и то, как он легко играет, даже в Европе Вендел мог бы усилить любой клуб. Иметь в обойме такого игрока – это большой плюс для нас.

Если бы у меня была возможность подсказать Анчелотти, я даже бы не думал и взял Вендела на чемпионат мира. Его хладнокровие, способность преодолевать линии соперника феноменальны. Я мало встречал таких игроков, даже поигравших на очень высоком уровне. А партнеров у меня таких даже не было. Были более острые игроки и более надежные, если брать Тони Крооса. Но то, как Вендел преодолевает препятствия в виде соперника, дается ему очень легко.

И то, что два игрока вызываются на чемпионат мира и поедут представлять и «Зенит», и сборную Бразилии, это тоже большой плюс. Такого, давно в РПЛ не было», – сказал Тимощук.