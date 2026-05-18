Бубнов – о «Зените»: «Забили чемпионский мяч с левого пенальти»

Александр Бубнов уверен, что «Зенит» несправедливо получить право на пенальти в игре с «Ростовом».
– Чемпионский мяч забил Александр Соболев, между прочим. С пенальти.
– Да. С левого.
– А почему с левого?
– Потому что там ни мяча, ничего не было. Человек бежал, руками махал. Карасев, как обычно, не видел, а его пригласил ВАР, и они там нашли, что он его ударил, убили. Я говорил, что там подстраховка будет (смеется). Подстраховали: а вдруг эти в компенсированное время при счете 0:0 дурака [пропустят] или рикошет какой-нибудь. И все, и до свидания.
– «Точка» левенькая, да?
– Да.
- «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
- В этом сезоне РПЛ петербуржцы били пенальти 14 раз. Рекорд лиги в 15 пенальти за сезон принадлежит «Ростову» в сезоне-2022/23.
Источник: «Коммент.Шоу»