  • Бубнов – о «Зените»: «Забили чемпионский мяч с левого пенальти»

Бубнов – о «Зените»: «Забили чемпионский мяч с левого пенальти»

18 мая, 14:17
76

Александр Бубнов уверен, что «Зенит» несправедливо получить право на пенальти в игре с «Ростовом».

– Чемпионский мяч забил Александр Соболев, между прочим. С пенальти.

– Да. С левого.

– А почему с левого?

– Потому что там ни мяча, ничего не было. Человек бежал, руками махал. Карасев, как обычно, не видел, а его пригласил ВАР, и они там нашли, что он его ударил, убили. Я говорил, что там подстраховка будет (смеется). Подстраховали: а вдруг эти в компенсированное время при счете 0:0 дурака [пропустят] или рикошет какой-нибудь. И все, и до свидания.

– «Точка» левенькая, да?

– Да.

  • «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
  • В этом сезоне РПЛ петербуржцы били пенальти 14 раз. Рекорд лиги в 15 пенальти за сезон принадлежит «Ростову» в сезоне-2022/23.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Бубнов Александр
Комментарии (76)
Бумбраш
1779103331
Так все 7 шампиенств кабинетно-левенькие...недаром зинка славой обладает, которой ни один клуб не называли
Anton1969
1779103450
Какая команда, такие и мячи! Ну, а Карась, ещё тот судила!!!
рылы
1779103498
тебе бы так в бубен зарядили - посмотрели бы, как ты извизжался.
Юбиляр
1779103564
Ни убавить, ни прибавить - стыд и срам !!! ЗПРФ!!! Гыгыгы. Даже судьи поглумились над этим липовым "чемпионом" - ну раз уж НАДО их сделать чемпионами - нате, получите эту СРАМАТИЩУ !!! Гыгыгы
Lenin26
1779103787
Угораю,да поплачьте уже,легче станет,нельзя в себе держать,а то кукуха улетит,хотя для многих уже поздно,она уже улетела))))
Цугундeр
1779104183
))) Какое единодушие, какойправедный гнев!) Даже Антоха КП бросил ,прибежал за справедливость.) А , вот интересно, что свинотряд будет провизгивать вечером 24мая? Там-то " заслуживший и достойный Краснодар" , небось быстро превратится в коррупционного обладателя Кубка? Секта...)))
СильныйМозг
1779104187
И заметьте, здесь ни одного болельщика краснодыра нет, одни дырявые сектанты из петушиного логова(спартака).
Красногвардейчик
1779104494
Ну что сказать, прав Бубнов, ибо Карась и Кукуян...не зря были назначены на этот матч
Romeo 123
1779104555
Зенит взял бы чемпионство и без левого пенальти и ничья полностью устраивала
Cleaner
1779108594
Это не точка ЛЕВЕНЬКАЯ, это чемпион у нас - ЛЕВЕНЬКИЙ!!!...(((
