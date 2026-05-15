Бубнов – о «Зените»: «Их почему-то ненавидят во всей стране»

Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Пошли разговоры, что они («Ростов») могут сняться, что у них проблемы с финансами, но я в это не верю.

Ну, ему (тренеру «Ростова» Альбе) по-любому себя нужно лишний раз показать, что он для российской лиги является тренером высокой квалификации. Поэтому, думаю, они упрутся, плюс, быстрее всего, народ придeт. Потому что народ, думаю, в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидит «Зенит». Но почему – неизвестно (смеeтся)», – сказал Бубнов.