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  • Бубнов – о «Зените»: «Их почему-то ненавидят во всей стране»

Бубнов – о «Зените»: «Их почему-то ненавидят во всей стране»

15 мая, 13:55
62

Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Пошли разговоры, что они («Ростов») могут сняться, что у них проблемы с финансами, но я в это не верю.

Ну, ему (тренеру «Ростова» Альбе) по-любому себя нужно лишний раз показать, что он для российской лиги является тренером высокой квалификации. Поэтому, думаю, они упрутся, плюс, быстрее всего, народ придeт. Потому что народ, думаю, в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидит «Зенит». Но почему – неизвестно (смеeтся)», – сказал Бубнов.

  • Матч «Ростов»«Зенит» пройдет 17 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы гарантированно станут чемпионами, если победят или сыграют вничью.

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Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Бубнов Александр
Комментарии (62)
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СильныйМозг
1778843283
Комментарий скрыт модератором
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ilich55
1778843601
Саня, не свисти. В Ростове больше всех не любили и не любят Спартак. И ты, как выпускник спортинтерната № 10, знаешь об этом не понаслышке.
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Fibercore
1778845544
Зенит не любят, и он получил метку ЗПРФ по понятным причинам. 1. Гнобил российских игроков, скупая их у конкурентов и не давая играть в основе. 2. В несамых сильных группах ЛЧ позорили Россию. 3. Имея бездонный бюджет не могут воспитать игроков как для своей основы, так и доя Сборной. И тут ни слова про админресурс и работу с судьями.
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Юбиляр
1778845799
Потому-что ЗПРФ !!! Гыгыгы.
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subbotaspartak
1778846294
Ненавидят? Да просто тьфу на них. Это их зависть в Славе Спартака точит.
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Иван Петров 1986
1778847919
Истинную правду сказал !
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Номэд
1778848278
...народ по всей стране почему-то ненавидит «Зенит». Ибо ЗПРФ.
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OldenVad
1778850693
Лукавит, всем известно за что их ненавидят.
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Дубина
1778852360
Адекватные слова!! Вся страна ненавидит блох! Даже в питере дядьки многие болеют за Спартак!!
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ПалкоВводецъ007
1778936861
Бред лезет наружу у бубнова. Ненавидит вся страна антинародный судейский позор России из тушино Гыгыгы
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