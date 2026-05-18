«Реал» объявил об уходе легенды клуба

Дани Карвахаль покидает «Реал». Мадридский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника на официальном сайте.
- Уроженец Леганеса – воспитанник «Реала». Он обучался в клубной системе с 2002 по 2012 год, после чего ушел в «Байер».
- В 2013 году Карвахаль вернулся в «Реал» и с тех пор выступал только за мадридский клуб. Дани провел за мадридцев 450 матчей, забил 14 голов, сделал 65 ассистов.
- С Карвахалем «Реал» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза брал Примеру.
Источник: сайт «Реала»