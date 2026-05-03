Капитан Карвахаль покинет «Реал» спустя 13 лет

В «Реале» выработали решение по капитану Дани Карвахалю.
Оно заключается в том, что клуб не будет продлевать контракт, истекающий летом. 34-летний футболист станет свободным агентом и будет искать себе новую команду.
- Уроженец Леганеса – воспитанник «Реала». Он обучался в клубной системе с 2002 по 2012 год, после чего ушел в «Байер».
- В 2013 году Карвахаль вернулся в «Реал» и с тех пор выступает только за мадридский клуб. Дани провел за мадридцев 448 матчей, забил 14 голов, сделал 65 ассистов.
- С Карвахалем «Реал» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза брал Примеру.
- Сейчас игрок стоит 6 миллионов евро.
- На счету Карвахаля 52 матча, 1 гол за сборную Испании. С ней Дани брал Евро-2024, а также выигрывал Лигу наций в 2023 году.
Источник: Marca