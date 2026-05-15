Стало известно, когда «Реал» представит Моуринью

В четверг, 14 мая, «Реал» окончательно договорился о назначении главным тренером Жозе Моуринью и представит его на следующей неделе.
«Бенфика», которую сейчас возглавляет специалист, получит за тренера неустойку в размере 7 миллионов евро.
Президент лиссабонского клуба Руй Кошта безуспешно пытался уговорить Моуринью остаться, когда специалист сообщил ему об уходе.
- Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
- «Бенфика» в 34-м туре чемпионата Португалии сыграет в гостях с «Эшторилом» 17 мая.
Источник: Сorreio da Manhã