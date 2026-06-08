Дембеле предъявляет претензии Мбаппе в сборной Франции

Появился инсайд о подготовке сборной Франции к чемпионату мира-2026.

На тренировках нападающий Килиан Мбаппе получает претензии насчет недостаточной работы в обороне. Они исходят от другого форварда Усмана Дембеле.

Усман то в шутку, то всерьез просит Мбаппе активнее участвовать в оборонительных действиях, сообщил в соцсети инсайдер L’Equipe Лоик Танзи.