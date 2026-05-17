«Реалу» предложили двух игроков «Манчестер Сити»

Агенты Йошко Гвардиола предложили «Реалу» приобрести защитника «Манчестер Сити».

24-летний хорватский футболист связан контрактом с английским клубом до 2028 года, однако переговоры о продлении соглашения не продвигаются. Представители игрока на случай отсутствия договоренности с «Сити» прорабатывают альтернативные маршруты продолжения карьеры. «Реал» входит в число приоритетных вариантов для самого Гвардиола.

Мадридский клуб проявлял интерес к защитнику ещe в 2023 году, когда тот выступал за «РБ Лейпциг». Тогда «Манчестер Сити» опередил конкурентов, заплатив немецкому клубу 90 миллионов евро.

Помимо Гвардиола, «Реалу» предложили полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. 31-летний португалец покинет клуб после завершения сезона. Он уже ответил отказом на предложение «Барселоны».

Вероятное назначение Жозе Моуринью главным тренером «Реала» способно повлиять на трансферную политику испанского гранда.