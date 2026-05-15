Мбаппе в стиле Дзюбы ответил на вопрос, почему не вышел в основе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе дал короткое интервью после матча с «Овьедо» (2:0).

Француз вышел на замену и сделал голевой пас.

«Мы начали сезон хорошо. Потом мы потеряли всe во второй половине сезона.

Я чувствую, что у нас был стиль игры, структура, и мы потеряли всe это.

Мне больно, когда люди говорят, что я не хочу играть. Я готов на все 100%.

Почему меня не выпустили в старте? Спросите тренера», – сказал Мбаппе.