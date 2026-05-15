  • Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»

Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»

Вчера, 09:00
2

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сказал, что был готов выйти с первых минут в домашней игре 36-го тура Примеры с «Овьедо» (2:0).

«Я на 100% в порядке. Я не играл [в старте] потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.

У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.

Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское», – сказал Мбаппе.

  • Француз вышел на замену на 69-й минуте и на 80-й отметился голевой передачей Джуду Беллингему.
  • Когда Мбаппе выходил на поле, фанаты «Реала» начали гудеть и свистеть. Перед матчем его освистали громче других игроков мадридцев при объявлении состава.

Источник: Marca
Испания. Примера Овьедо Реал Мбаппе Килиан Арбелоа Альваро
Иннокентий-Смоктуновский-
1778826972
Шаблонные ответы, а настоящая причина в том, что в команде слишком много интриганов, превратили раздевалку в «Дом 2» с лобным местом, все с коронами на голове, некого на х@рен послать.
vasykrasnovich
1778828355
