Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сказал, что был готов выйти с первых минут в домашней игре 36-го тура Примеры с «Овьедо» (2:0).
«Я на 100% в порядке. Я не играл [в старте] потому, что для тренера я был четвертым нападающим в составе – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я рассчитывал быть в старте, но это его решение, и его нужно уважать. Я не злюсь.
У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Нужно относиться к нему с уважением. Надо принимать философию тренера, и я должен работать лучше, чтобы опережать Вини, Гонсало и Мастантуоно в борьбе за место в составе.
Я не смотрю пресс-конференции тренера. Дома у меня французское телевидение, а не испанское», – сказал Мбаппе.
- Француз вышел на замену на 69-й минуте и на 80-й отметился голевой передачей Джуду Беллингему.
- Когда Мбаппе выходил на поле, фанаты «Реала» начали гудеть и свистеть. Перед матчем его освистали громче других игроков мадридцев при объявлении состава.
Источник: Marca