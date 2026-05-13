Испанское издание выразило сожаление из-за публикации об игроке «Реала»

Центральный полузащитник «Реала» Даниэль Себальос добился опровержения информации о себе, опубликованной в Estadio Deportivo.
«Не соответствует действительности информация о том, что игрок выступал в роли «крота», «стукача» или распространителя внутренней информации из раздевалки «Реал Мадрид», а также о том, что он передавал третьим лицам сведения о якобы имевшем место конфликте между партнерами по команде.
Estadio Deportivo опровергает указанную информацию и сожалеет о возможном ущербе, который мог быть нанесен чести, имиджу и профессиональной репутации футболиста», – сказано в заметке.
- Ранее сообщалось, что Себальос в подробностях рассказал людям за пределами «Реала» о конфликте хавбеков Орельена Чуамени и Федерико Вальверде. Также было написано, что главный тренер Альваро Арбелоа подозревает Себальоса в сливе информации из раздевалки сотрудникам СМИ.
- В этом сезоне 29-летний хавбек провел за «Мадрид» 22 игры.
Источник: Estadio Deportivo