Примера. «Барселона» не смогла повторить рекорд «Реала», уступив «Алавесу» из зоны вылета

«Барселона» потерпела поражение в 36-м туре чемпионата Испании.
Каталонцы на выезде проиграли «Алавесу» со счетом 0:1. Автор единственного гола – Ибрахим Диабате.
«Барса» упустила возможность повторить рекорд «Реала» по количеству очков (100) в одном сезоне Примеры.
Команда Ханса-Дитера Флика финиширует максимум с 97 баллами, а у мадридцев в сезоне-2011/12 было 100.
«Алавес» благодаря победе над чемпионом взлетел из зоны вылета на 15-е место в таблице, но отрыв составляет всего одно очко.
Испания. Примера. 36 тур
Алавес - Барселона - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - И. Диабате, 45+1.
Источник: «Бомбардир»