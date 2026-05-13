У Вальверде появился первый вариант с уходом из «Реала» после драки с Чуамени

В Испании раскрыли первого претендента на полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
С окружением 27-летнего футболиста связались представители «ПСЖ», чтобы узнать его позицию по будущему.
Уругваец на прошлой неделе подрался с Орельеном Чуамени и выбыл на 10-14 дней, получив черепно-мозговую травму.
Хавбека оштрафовали на 500 тысяч евро. Ранее его также обвиняли в сливе Хаби Алонсо.
- Вальверде в «Реале» с 2016 года. Он первый вице-капитан команды.
- В этом сезоне игрок провел 48 матчей, забил 9 голов и сделал 13 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito TV