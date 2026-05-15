Вальверде вернулся к тренировкам «Реала» после драки с Чуамени

Федерико Вальверде вернулся в общую группу «Реала».
Полузащитник сегодня возобновил тренировки с мадридской командой.
- Вальверде и Орельен Чуамени дважды дрались на прошлой неделе.
- После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.
- У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.
- Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.
Источник: El Chiringuito