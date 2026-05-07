У Вальверде появились проблемы с памятью после драки с Чуамени

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде серьезно пострадал после удара в голову от Орельена Чуамени.
Один из симптомов – проблемы с памятью, пишет Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Эду Агирре.
- Вальверде и Чуамени дрались два дня подряд.
- Вторая стычка произошла на сегодняшней тренировке.
- После нее Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.
- «Реал» рассматривает четыре типа санкций в отношении обоих футболистов.
Источник: Madrid Xtra