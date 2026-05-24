Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры

«Мальорка» и «Жирона» вылетели из Примеры по итогам 38-го тура чемпионата Испании.

Они присоединились к «Овьедо», который потерял шансы на сохранение прописки ранее.

«Мальорка» дома победила «Овьедо» (3:0), но это не помогло команде подняться выше 18-го места. Она набрала 42 очка и уступила 16-ю и 17-ю позицию в таблице «Леванте» и «Осасуне». Они тоже набрали по 42 балла, но оказались выше по результатам личных встреч.

При этом «Леванте» в последнем туре в гостях проиграл «Бетису» (1:2), а «Осасуна» на выезде – «Хетафе» (0:1).

«Жирона» дома сыграла вничью с «Эльче» (1:1), набрала 41 очко и закончила турнир на 19-й строчке. «Эльче» с 43 баллами поднялся на 15-е место, только по личным встречам уступив в таблице «Севилье» и «Алавесу», которые также сохранили прописку в элите, несмотря на поражения от «Сельты» (0:1) и «Райо Вальекано» (1:2) соответственно.