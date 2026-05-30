Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб

Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб.

Сообщалось, что у полузащитника сборной Армении есть предложение от команды из тройки лидеров чемпионата Саудовской Аравии [»Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли»].

«Его уход в Саудовскую Аравию реален. В европейских клубах большая конкуренция, большие деньги там не будут платить, а в Саудовской Аравии деньги не считают. Да, Сперцян говорил, что хочет в Европу, но пока у него нет таких предложений.

Если бы он у меня спросил по поводу Саудовской Аравии, я бы ему сказал уезжать туда, потому что зарплата будет в десять раз больше.

В Европе он может не заиграть, а в Саудовской Аравии можно не заиграть, но денег будет сильно больше. Плюс всегда можно вернуться в Россию.

Если бы лежали контракты из Испании на миллион евро, из Франции на полтора и из Саудовской Аравии на десять, я бы выбрал последнее и поехал вместе с ним», – сказал Мостовой.