Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб

Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб

Сегодня, 01:50
6

Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб.

Сообщалось, что у полузащитника сборной Армении есть предложение от команды из тройки лидеров чемпионата Саудовской Аравии [»Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли»].

«Его уход в Саудовскую Аравию реален. В европейских клубах большая конкуренция, большие деньги там не будут платить, а в Саудовской Аравии деньги не считают. Да, Сперцян говорил, что хочет в Европу, но пока у него нет таких предложений.

Если бы он у меня спросил по поводу Саудовской Аравии, я бы ему сказал уезжать туда, потому что зарплата будет в десять раз больше.

В Европе он может не заиграть, а в Саудовской Аравии можно не заиграть, но денег будет сильно больше. Плюс всегда можно вернуться в Россию.

Если бы лежали контракты из Испании на миллион евро, из Франции на полтора и из Саудовской Аравии на десять, я бы выбрал последнее и поехал вместе с ним», – сказал Мостовой.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Гурцкая стыдно за Мостового
Мостовой смотрел суперфинал Кубка России по скриншотам 1
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова 6
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
волчарик
1780096164
Вот и вылезло нутро, а то все за футбол.
Ответить
Snek
1780109932
Получается Мостовой балабол
Ответить
рылы
1780112875
"в Саудовской Аравии деньги не считают" вообще-то, теперь считают, что очень плохо для нас. роналду почему такой злой зимой был - потому что аль-наср никого не купил, денег не дали, пояса затянули. последние громкие трансферы датированы прошлым летом. возможно, связано с перераспределением бюджетов - им теперь стадионы для ЧМ строить надо. а так власти выдавали 2,5 миллиарда в сезон на все клубы - те, по ходу, быстренько за июль сливали весь бюджет на неликвид, а зимой лапу сосали. и не факт, что этим летом дадут много денег на сперцянов и прочих.
Ответить
Foxitkuban
1780118585
Мостовой - не футбольный человек
Ответить
leonisamokhvalov
1780125929
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
11
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
2
Все новости
Все новости
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
13:50
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
13:21
4
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
2
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
10:33
13
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
09:56
8
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
01:50
6
Гурцкая стыдно за Мостового
01:11
9
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
Вчера, 23:39
12
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо
Вчера, 22:36
3
Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол
Вчера, 22:07
Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 21:55
2
8-9 игроков покинут «Урал»
Вчера, 21:33
2
Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии
Вчера, 20:59
4
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
Вчера, 20:47
102
Орлов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне
Вчера, 20:35
4
Раскрыто имя нового тренера «Динамо»
Вчера, 20:18
5
Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»
Вчера, 19:55
5
Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо
Вчера, 19:34
9
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
Вчера, 18:23
10
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
Вчера, 18:00
11
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
Вчера, 17:43
9
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
Вчера, 17:01
1
Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»
Вчера, 16:53
15
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
Вчера, 16:44
9
«Зенит» готов заплатить 12 миллионов за бразильского таланта
Вчера, 16:38
16
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
Вчера, 15:57
6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»
Вчера, 15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 