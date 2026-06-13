Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026

Сборная США крупно выиграла первый матч на домашнем чемпионате мира, разгромив Парагвай (4:1).

Игру на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса) посетили 70 492 зрителя при официальной вместимости арены 70 240.

Среди прочих на трибунах были звезды Голливуда и другие знаменитые люди: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Джордж Лукас, София Вергара, Оуэн Уилсон, Джейми Фокс, Холли Берри, Роб Лоу, Аня Тейлор-Джой, Дэвид Бекхэм и Карим Абдул-Джаббар.