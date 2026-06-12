Абаскаль назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, при каких условиях красно-белые будут готовы к чемпионству в следующем сезоне.
«Если владельцы, руководство и тренер будут придерживаются одинаковых взглядов и двигаться в одном направлении, «Спартак» будет готов к «золоту» в следующем сезоне РПЛ», – сказал Абаскаль.
- В минувшем сезоне москвичи заняли 4-е место в РПЛ и победили в FONBET Кубке России.
- Новый чемпионат России стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.
Источник: Metaratings.ru