«Крылья» предложили арендовать игрока «Локомотива» с выкупом за 100 миллионов

«Крылья Советов» обратились к «Локомотиву» с предложением арендовать вингера Никиту Салтыкова с выкупом за 100 миллионов рублей.

Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов и генеральный директор Борис Ротенберг холодно восприняли эту идею.

При этом есть вариант, что Салтыков может стать частью сделки по переходу в «Локомотив» вингера самарцев Ивана Олейникова.