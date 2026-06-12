«Крылья» предложили арендовать игрока «Локомотива» с выкупом за 100 миллионов

«Крылья Советов» обратились к «Локомотиву» с предложением арендовать вингера Никиту Салтыкова с выкупом за 100 миллионов рублей.
Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов и генеральный директор Борис Ротенберг холодно восприняли эту идею.
При этом есть вариант, что Салтыков может стать частью сделки по переходу в «Локомотив» вингера самарцев Ивана Олейникова.
- 21-летний Салтыков в минувшем сезоне провел за красно-зеленых 16 матчей, сделал 1 ассист.
- 27-летний Олейников в сезоне-2025/26 сыграл за самарцев в 33 встречах, отметился 7 голами и 4 ассистами.