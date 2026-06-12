«Зенит» готов отпустить вратаря в московский клуб

Евгений Латышонок с большой долей вероятности перейдет в московский клуб.

Сторона игрока прорабатывает варианты с ЦСКА или «Динамо». Третьим вратарем в «Зените» будет кто-то из системы петербургского клуба – либо молодежь, либо вернувшийся из аренды Даниил Одоевский.

27-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.