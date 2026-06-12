В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино

«Зенит» отклонил первое предложение «Флуминенсе» по трансферу защиитника Нино.

Позже петербуржцы выдвинули бразильскому клубу встречное предложение, запросив большую сумму за игрока и сократив сроки платежей. Оно не устроило риодежанейрцев, переговоры продвигаются с трудом.

«Флуминенсе» готовит новое предложение, но, если петербуржцы не пойдут на уступки, трансфер, скорее всего, не состоится. Бразильский поддерживает связь с руководством питерцев и пытается изменить условия. Ожидается, что новости появятся на следующей неделе.

Параллельно бразильский клуб контактирует с 41-летним Тиаго Силвой. Защитник, находящийся в статусе свободного агента после завершения контракта с «Порту», сейчас проводит отпуск и пока не принял окончательного решения о своeм будущем.