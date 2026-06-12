Бразильский клуб договорился о контракте с игроком «Краснодара»

«Сан-Паулу» близок к подписанию контракта с вингером «Краснодара» Виктором Са.

Бразильский клуб и игрок урегулировали финансовые вопросы, которые в последние дни препятствовали сделке, достигнув соглашения. Предполагается, что Са подпишет с «Сан-Паулу» контракт сроком до декабря 2029 года. Заключение соглашения должно произойти в ближайшие дни.

Виктор Са пытался договориться с «Сан-Паулу» о другой структуре заработной платы, чтобы чистый заработок был немного выше. Клуб остался непреклонен и сохранил первоначальное предложение. Игрок получит 700 000 реалов (117,2 тысячи евро) до конца 2026 года и будет зарабатывать по 1 миллиону реалов (170,2 тысячи евро) до конца 2029 года.

Срок контракта Са с «Краснодаром» истекает 30 июня. Российский клуб пытался его продлить, но игрок предпочел вернуться в Бразилию. «Быки» могут отпустить вингера досрочно, чтобы он принял участие в подготовке «Сан-Паулу» к возобновлению сезона.