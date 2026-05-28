Сперцян близок к отъезду в Азию

28 мая, 22:11
19

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в ближайшее время может переехать в Саудовскую Аравию.

«Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии

У Эдуарда есть предложение от клуба из топ-3 СА. Оговоренные личные условия устраивают игрока, осталось договориться с «Краснодаром», – написал источник.

  • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 25 миллионов евро. Ранее им интересовались «Аякс», «Лидс» и другие клубы Европы.
  • В сезоне-2025/26 Сперцян забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года. Сперцян – воспитанник краснодарской академии.

Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
Нейтральный болельщик
1779997621
Вот тебе и конец карьеры подьехал из-за угла)
Dr Metal
1779998559
За те бабки и трофеи не нужны. Состояние своего или куда важнее. Главное чтоб всех устроило туда ехать
IVANRUS777
1779999376
Снова Гурцкая в телеге слухи распространяет. Но если и поедет туда, то неплохой вариант для клуба и игрока. В Европе за него видимо никто такие деньги платить не хочет.
Foxitkuban
1780000815
Утка
Alexander.saf
1780001624
Куда его только не сватали
Cleaner
1780002243
Сперцян решил превратиться во второго Захаряна. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Medbrat13
1780006215
Очевидно,просто проще из СА перейти в клуб из Европы
Mirak92
1780006659
Звездешь.
АЛЕКС 58
1780015867
А как же топ клубы европы?
Иван Петров 1986
1780039371
А как же Реал и Барселона?
