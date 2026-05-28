Сперцян близок к отъезду в Азию

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в ближайшее время может переехать в Саудовскую Аравию.
«Сперцян может перейти в топ-клуб Саудовской Аравии
У Эдуарда есть предложение от клуба из топ-3 СА. Оговоренные личные условия устраивают игрока, осталось договориться с «Краснодаром», – написал источник.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 25 миллионов евро. Ранее им интересовались «Аякс», «Лидс» и другие клубы Европы.
- В сезоне-2025/26 Сперцян забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года. Сперцян – воспитанник краснодарской академии.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»