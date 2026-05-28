Аршавин определил топ-3 лучших игроков РПЛ в сезоне

28 мая, 10:48
7

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин определил трeх лучших игроков РПЛ в сезоне-2025/26.

«Первое место занимает Кордоба. Второе – Сперцян. Третье – Батраков», – сказал Аршавин.

В тройку не вошли игроки «Зенита», ставшего чемпионом России.

  • 33-летний Джон Кордоба провел 28 матчей в РПЛ за «Краснодар», в которых забил 17 мячей и сделал 6 ассистов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
  • 25-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в 30 играх чемпионата России отметился 13 голами и 17 ассистами.
  • 20-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков сыграл в РПЛ в минувшем сезоне в 28 встречах, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Зенит Аршавин Андрей Кордоба Джон Сперцян Эдуард Батраков Алексей
Комментарии (7)
alenchirkov
Evgenijgerasimov607@gmail
Осторожно пташечка,кое кому это может не понравится и будешь бутылки собирать
Foxitkuban
У Аршавина оказывается IQ выше чем у Орлова.
власик
Из Зенита можно было рассмотреть Глушенкова
Император 1
Глушенков Даку Бориско
Дубина
Дзюба Дуран Джон Джон
