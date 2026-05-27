Аршавин хочет видеть Батракова в «Зените»: «Буду рад сделке»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Буду рад сделке по Батракову. За сколько перейдет – столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных, большая перспектива», – сказал Аршавин.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»