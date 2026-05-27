  Аршавин хочет видеть Батракова в «Зените»: «Буду рад сделке»

Аршавин хочет видеть Батракова в «Зените»: «Буду рад сделке»

Сегодня, 12:41
2

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Буду рад сделке по Батракову. За сколько перейдет – столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных, большая перспектива», – сказал Аршавин.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Аршавин Андрей Батраков Алексей
Комментарии (2)
Бумбраш
1779875887
Чипсоподобный ******* с низким центром тяжести желает загубить карьеру пацана..вот и ответ почему зинку позором российского футбола кличут
Ответить
Дубина
1779876472
дуранов бери и педро =)) русские в помойке не в приоритете((((
Ответить
