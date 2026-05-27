Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане

Сегодня, 12:03
4

В «Милане» по ходу сезона был внутренний конфликт.

«Конфликт между Массимилиано Аллегри и Златаном Ибрагимовичем возник в середине сезона в ресторане, когда пришлось в прямом смысле слова физически разнимать тренера и шведа», – написал телеграм-канал болельщиков «Милана» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

  • «Милан» на этой неделе объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри.
  • Вместе с ним уволены генеральный директор Джорджио Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада. Ибрагимович остается в клубе.
  • С ними завершено сотрудничество из-за провальных итогов сезона-2025/26.

Еще по теме:
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров 4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
Источник: телеграм-канал болельщиков «Милана»
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан Аллегри Массимилиано
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1779873619
...Аллегри? Избить!? Златана!? Смешно...
Ответить
Max-Min-vkontakte
1779874666
а Златан хоть знает об этом?)
Ответить
Назарян
1779877040
может все таки наоборот Аллегри самого избили... Ибра
Ответить
Главные новости
Орлов предложил «Зениту» подписать защитника ЦСКА: «Игрок с харизмой»
13:18
Гурцкая – о Батракове: «Переход в «ПСЖ» как никогда близко»
13:13
2
Аршавин хочет видеть Батракова в «Зените»: «Буду рад сделке»
12:41
2
Символическая сборная сезона РПЛ по версии Генича
12:31
4
Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Его погубили деньги, просто убили»
12:13
3
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
12:03
4
Карпин высказался о возможном уходе Дзюбы из футбола
12:00
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
11:44
1
Карпин оценил вероятность трансфера Батракова в «ПСЖ»
11:28
В «Родине» ответили на вопрос о подписании Дзюбы
11:23
2
Все новости
Все новости
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
25 мая
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров
25 мая
4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
Фабрицио Романо назвал следующее место работы Гаттузо
25 мая
1
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в последнем матче сезона
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Президент «Наполи» объявил об отставке Конте
24 мая
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая
3
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
19 мая
«Рома» лишилась опытного вингера
16 мая
Неймар получил гражданство Италии
15 мая
6
Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша
13 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
10
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
«Интер» выкупил футболиста «Манчестер Сити»
4 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Фото2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу
1 мая
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 