Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане

В «Милане» по ходу сезона был внутренний конфликт.
«Конфликт между Массимилиано Аллегри и Златаном Ибрагимовичем возник в середине сезона в ресторане, когда пришлось в прямом смысле слова физически разнимать тренера и шведа», – написал телеграм-канал болельщиков «Милана» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
- «Милан» на этой неделе объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри.
- Вместе с ним уволены генеральный директор Джорджио Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада. Ибрагимович остается в клубе.
- С ними завершено сотрудничество из-за провальных итогов сезона-2025/26.
Источник: телеграм-канал болельщиков «Милана»