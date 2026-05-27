Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане

В «Милане» по ходу сезона был внутренний конфликт.

«Конфликт между Массимилиано Аллегри и Златаном Ибрагимовичем возник в середине сезона в ресторане, когда пришлось в прямом смысле слова физически разнимать тренера и шведа», – написал телеграм-канал болельщиков «Милана» со ссылкой на газету Corriere della Sera.