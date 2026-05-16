«Рома» лишилась опытного вингера

Нападающий Стефан Эль-Шаарави объявил об уходе из «Ромы».

Его контракт с римским клубом истекает 30 июня.

«Есть места, которые становятся домом, и ты даже не осознаешь этого. А потом однажды ты понимаешь, что это было нечто большее: это были люди, эмоции, жизнь. Для меня эти десять лет были именно такими.

Я приехал сюда с мечтами, амбициями и огромным желанием доказать свою состоятельность. Уезжаю с полным сердцем. Полным воспоминаний, совместных сражений, огромных радостей, но и трудных моментов, что помогли мне вырасти как на поле, так и за его пределами. Спасибо, Рим», – написал Эль-Шаарави в соцсетях.