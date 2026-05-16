«Рома» лишилась опытного вингера

16 мая, 10:52

Нападающий Стефан Эль-Шаарави объявил об уходе из «Ромы».

Его контракт с римским клубом истекает 30 июня.

«Есть места, которые становятся домом, и ты даже не осознаешь этого. А потом однажды ты понимаешь, что это было нечто большее: это были люди, эмоции, жизнь. Для меня эти десять лет были именно такими.

Я приехал сюда с мечтами, амбициями и огромным желанием доказать свою состоятельность. Уезжаю с полным сердцем. Полным воспоминаний, совместных сражений, огромных радостей, но и трудных моментов, что помогли мне вырасти как на поле, так и за его пределами. Спасибо, Рим», – написал Эль-Шаарави в соцсетях.

  • Вингер выступал за «Рому» с 2016 по 2019 год, а также с 2021 по 2026 год.
  • Суммарно он провел 346 матчей, в которых забил 65 голов и сделал 50 ассистов.
  • Рыночная стоимость Эль-Шаарави – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Эль-Шаарави Стефан
